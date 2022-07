SG Telgte gegen Ascheberg und Ems Westbevern gegen Kinderhaus II

In einem weiteren Vorbereitungsspiel erwartet die SG Telgte am heutigen Freitag (19.30 Uhr) den A-Kreisligisten TuS Ascheberg. Der Bezirksligist testet an diesem Wochenende nur einmal und nicht, wie vorgesehen, zweimal. Das Match am Sonntag gegen den SC Münster 08 lassen die Telgter sausen. „Wir haben momentan viele Urlauber, dann wäre die Belastung etwas groß“, erklärt SG-Trainer Mario Zohlen. Er betont: „Wir hätten das aber nicht abgesagt, wenn Nullacht nicht auch am Donnerstag und Samstag spielen würde.“

Nach dem 3:1-Sieg bei Bezirksligist Borussia Münster und dem Ausfall der Partie gegen den BSV Roxel II erwartet A-Kreisligist Ems Westbevern in einem weiteren Testspiel am heutigen Freitag (18 Uhr) in Vadrup Westfalia Kinderhaus II. Die Gäste sind gerade in die Bezirksliga aufgestiegen. Beim SV Ems vertritt Co-Trainer Philip Schange Chefcoach Andrea Balderi (Urlaub).