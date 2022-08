SG Telgte gegen Oestinghausen favorisiert

Es läuft wie am Schnürchen für die Fußballer der SG Telgte. Zwei Siege in der Meisterschaft, zwei Siege im Pokal – auf dieser Erfolgswelle wollen sie am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Oestinghausen weitersurfen.

„Die Stimmung ist gut – die personelle Situation so naja“, sagt Spielertrainer Jan Plagge vor dem sonntäglichen Heimspiel (15 Uhr) der SG Telgte gegen den TuS SG Oestinghausen. Nach zwei Erfolgen in der Meisterschaft und dem Erreichen des Pokal-Achtelfinale läuft sportlich alles nach Wunsch. Allerdings müssen die favorisierten Emsstädter auf Martin Röös und Thomas Hitchcock (beide im Urlaub) verzichten. Jo Maffenbeier wird zunächst nur auf der Bank Platz nehmen, Nikolas Bemben an die Zweitvertretung ausgeliehen. Fahri Malaj hat sich an der Rippe verletzt, wird aber wohl auflaufen. Oestinghausen ist mit einer 0:5-Niederlage beim SVE Heessen und einem 3:3 gegen VfL Kamen in die Saison gestartet. Her­ausragender Akteur in Reihen des SG-Gegners ist Nick Weber, der in der Jugend für Borussia Dortmund aktiv war.