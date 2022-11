SG Telgte gelingt Traumtor wie Netzer/Müller 1972

Telgte

Allein für diese eine Szene hat sich der Besuch im Telgter Takko-Stadion am Sonntag schon gelohnt. Wie Kevin Wolf und Joost Hagedorn das 2:0 in der 60. Minute in Gemeinschaftsproduktion erzielten, ähnelte schon sehr jenem legendären Tor des Jahres, mit dem Günter Netzer und Gerd Müller anno 1972 im Länderspiel gegen die Schweiz die Fußball-Welt verzauberten.

Von Karl-Heinz Kock und