SG Telgte gewinnt 1500 Euro für die Jugendarbeit

Die SG Telgte war wieder erfolgreich beim „Sparda Leuchtfeuer“: Bei dieser Werbeaktion der Bank gewann die Nachwuchsabteilung der Sport-Gemeinschaft 1500 Euro. Das Geld geht in vollem Umfang in die Jugendarbeit, teilt der Verein mit.

Beim „Sparda Leuchtfeuer“ werden insgesamt über 250 000 Euro an 150 Vereine, die bei einem Voting die meisten Stimmen bekommen haben, ausgeschüttet. An diesem Wettbewerb haben sich in diesem Jahr insgesamt 461 Clubs beteiligt und um Unterstützung geworben. Die SG Telgte sammelte 451 Stimmen ein. „Durch einen großartigen Endspurt mit über 70 Stimmen in den letzten 24 Stunden haben wir einen hervorragenden 81. Platz erreicht“, freut sich SG-Jugendleiter Simon Lammerding.

Die Jugendabteilung könne das Geld derzeit sehr gut für weitere Investitionen in Mini-Tore gebrauchen, so Lammerding. Zur aktuellen Saison hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) neue Spielformen im Kinderfußball eingeführt. Die jüngsten Kicker spielen nicht mehr mit sieben gegen sieben Spielern auf 5-mal-2-Meter-Tore, sondern im drei gegen drei oder vier gegen vier auf Mini-Tore. Dabei stehen auf jeder Torlinie idealerweise zwei kleine Gehäuse. So benötigt eine Mannschaft für einen Spieltag statt zwei größeren Toren bis zu 20 Mini-Tore.

In den vergangenen Jahren habe die SG bereits etliche Mini-Tore angeschafft, erklärt Lammerding. Da aber ab der Saison 2023/24 alle Kinder von sechs bis elf Jahren in diesem neuen Format spielen, besteht weiterhin großer Bedarf. „Sobald der Gewinn ausgezahlt wurde, werden wir daher weitere Mini-Tore kaufen“, kündigt der Jugendleiter an.