SG Telgte gewinnt 5:0 gegen die A-Jugend von Münster 08

Kurzfristig hatte die SG Telgte ein Testspiel vereinbart. Der Bezirksligist gewann gegen die A-Junioren des SC Münster 08 (Landesliga) mit 5:0 (2:0). In der ersten Halbzeit trafen Josef Maffenbeier per Elfmeter (7.) und Martin Röös (16.). Nach der Pause erhöhten die eingewechselten Maximilian Kretzer (49.), Felix Depner (57.) und Arbnor Jashari (67.). „Alle Tore sind nach Ecken und Freistößen gefallen“, sagte SG-Trainer Frank Busch. „Es war ein guter Auftritt. Wir haben fast nichts zugelassen und hatten spielerisch schöne Phasen.“ Der nächste Gegner in der Vorbereitung dürfte ein anderes Kaliber sein als die U 19 vom Kanal. Am kommenden Sonntag gastieren die Telgter um 15 Uhr bei Blau-Weiß Aasee aus der Bezirksliga-Staffel 12. Die Saison setzt die SG am 6. Februar (Sonntag, 15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Gelb Oestinghausen fort.