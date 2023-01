SG Telgte gewinnt 5:1 bei GW Gelmer

Die SG Telgte gewann ihr erstes Testmatch in diesem Winter mit 5:1 bei GW Gelmer. Vollends überzeugend spielten die Gäste aber nur in der ersten Halbzeit.

Mit sehr ordentlichen 45 Minuten und einem 5:1 (3:0)-Sieg bei Grün-Weiß Gelmer ist die SG Telgte am Donnerstagabend in die Testspielreihe der Wintervorbereitung eingestiegen. „Das war auch in der Höhe verdient. Aufgrund der ersten Halbzeit können wir zufrieden sein“, sagte SG-Spielertrainer Jan Plagge nach dem Duell der Fußball-Bezirksligisten, die in unterschiedlichen Staffeln spielen.

Die Telgter kamen mit der vom Trainerteam ausgeheckten taktischen Umstellung gut zurecht und führten zur Pause mit 3:0. Die Tore erzielten Arbnor Jashari (5.), Marc Droste (17.) und Fahri Malaj (38.). Nach der Pause ging, wohl auch bedingt durch die vier Wechsel, die Ordnung verloren. Gelmer traf zum 1:3 (52.), ehe in der Schlussphase Josef Maffenbeier (83.) und Nikolas Bemben (89.) noch erhöhten.

Am Sonntag (15.30 Uhr) erwartet die SG im zweiten Test den in dieser Saison so starken A-Kreisligisten Ems Westbevern.