SG Telgte gewinnt gegen SV Bösensell – Busch ist zufrieden

Zum passenden Zeitpunkt – eine Woche vor der ersten Runde im Kreispokal und zwei Wochen vor dem Bezirksliga-Start – scheint sich die SG Telgte zu stabilisieren. Vor allem die Defensive bereitete Trainer Frank Busch bislang Sorgen. Am Sonntag sah das ganz anders aus – nämlich „richtig gut“, wie der Coach seine Mannschaft nach dem 3:1 (2:0)-Testspielsieg gegen den Bezirksligisten SV Bösensell lobte. „Das war ein guter Auftritt. Wir haben sicher gestanden und leidenschaftlich verteidigt.“ Auch das Offensivspiel gefiel Busch: „Wir haben uns reichlich Torchancen erarbeitet.“ Konstantin Schoof traf zum 1:0 (19.), Marc Droste zum 2:0 (31.) und Niclas Tewes zum 3:1 (82.). Bösensell hatte kurz nach der Pause auf 1:2 verkürzt (48.). „Es ist das erste Mal in den Testspielen, dass ich sagen kann: Das war gut“, so Busch. Am nächsten Sonntag (15 Uhr) gastiert die SG in der ersten Pokal-Runde beim A-Ligisten SC Nienberge.