SG Telgte gewinnt mit neun Spielerinnen beim TSV Handorf

Die Frauen des TSV Handorf spielen in der Kreisliga B mit einer Neuner-Mannschaft. In diesem Format lief auch das Testspiel am Sonntag gegen die SG Telgte. Der Landesligist gewann zwar mit 6:2 (1:2), tat sich aber lange Zeit sehr schwer. Die SG lag sogar mit 0:2 hinten.

„In der ersten Halbzeit sind wir mit dieser Neuner-Geschichte überhaupt nicht klargekommen. An allen Ecken und Enden fehlte jemand“, sagte SG-Trainer Friedhelm Mors. „Dann haben wir umgestellt und waren danach drückend überlegen. Wir hatten Chancen für 15 Tore. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt.“ Selin Baysal (44. und 50.), Linda Focke (67.), Meike Kretschmer (75.), Sarah Fipke (80.) und Anne Hilgenhöner (85.) drehten das Spiel mit ihren Toren.