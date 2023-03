SG Telgte hat schlechte Erinnerungen ans Hinspiel in Hilbeck

Wenn die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte am Sonntag Besuch vom SV Hilbeck erhalten, wollen sie es besser machen als im Hinspiel. In Werl hatten sie ihre erste Saisonniederlage kassiert.

Ohne den an der Ferse verletzten Kevin Wolf muss die SG Telgte antreten.

An das Hinspiel beim SV Hilbeck erinnern sich die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte gar nicht gerne. Nach drei Siegen zum Auftakt gab es in Werl überraschend eine 0:1-Niederlage. „Das war ärgerlich. Wir haben unsere Leistung nicht abgerufen. Wir hätten zur Pause auch schon 0:3 zurückliegen können“, berichtet Spielertrainer Jan Plagge. „Wir sind also gewarnt.“

Dabei handelt es sich beim sonntäglichen Gegner (Anstoß: 15 Uhr im Takko-Stadion) um ein stark abstiegsgefährdetes Team. Mit lediglich 15 Zählern aus 18 Begegnungen ist Hilbeck als 13. der Tabelle genau einen Punkt entfernt vom rettenden Ufer. „Für die geht‘s um alles“, ahnt Plagge, auf einen motivierten Gegner zu treffen.

Neben den Langzeitverletzten werden auch Niclas Tewes (muskuläre Probleme), Kevin Wolf (Ferse) und Max Kretzer (berufliche Gründe) fehlen. Im Gegenzug rutschen Lukas Kleinherne und Jo Maffenbeier in den Spieltagskader.