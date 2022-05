SG Telgte II braucht nur noch einen Sieg für den Aufstieg

Nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen GW Westkirchen geht die SG Telgte II als Tabellenführer ins Saisonfinale – mit zwei Punkten Vorsprung. Die Gastgeber bestimmten vor knapp 300 Zuschauern die erste Halbzeit, mussten am Ende aber mächtig zittern.

Wieder ein Freistoß, noch ein Einwurf, noch mal eine Flanke: In den für die zweite Mannschaft der SG Telgte ewig langen Minuten der Nachspielzeit segelte ein Ball nach dem anderen in den Strafraum. Grün-Weiß Westkirchen versuchte alles, den drohenden Verlust der Tabellenführung noch abzuwenden, meist mit der Brechstange. Vergeblich: Die Gastgeber brachten am Sonntag vor knapp 300 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Takko-Stadion den 1:0-Vorsprung über die Zeit.

Damit hat die SG-Reserve am vorletzten Spieltag die Pole Position in der Kreisliga B2 übernommen. Mit zwei Punkten Vorsprung geht es Pfingstmontag ins Saisonfinale. Gewinnen die Telgter beim Tabellenzwölften RW Alverskirchen, sind sie Meister. Holen sie einen Punkt und siegt Westkirchen gegen den Vierten Wacker Mecklenbeck III, gibt es ein Entscheidungsspiel zwischen Telgte II und Westkirchen. Nur der Erste steigt auf, das Torverhältnis zählt nicht.

Nicht schön – aber wichtig

Das Tor des Tages im Spitzenspiel erzielte David Krolikowski in der 21. Minute aus dem Gewühl heraus aus kurzer Distanz. Kein Tor des Monats, aber ein ganz wichtiger Treffer – am Ende womöglich der entscheidende.

Bestimmten die Telgter die ersten 45 Minuten, erhöhte Westkirchen in der letzten halben Stunde des zweiten Durchgangs den Druck. Den Telgtern boten sich einige Kontermöglichkeiten. Die besten vergaben Felix Dep-ner, Julian Keller und Leon Brombach. Und die Hausherren verteidigten mit allen Mitteln, handelten sich sieben Gelbe Karten ein, ließen aber kaum Großchancen zu. Die beste parierte Sebastian Neukötter (82.). Der Routinier aus dem Kader der Ersten, bei den vielen hohen Bällen ein sicherer Rückhalt, stand für Tim Augustin (Fingerbruch) im Kasten. „Und Niklas Hermes hat überragend verteidigt, wie alle hinten drin“, lobte SG-Trainer Björn Busch. Sein Urteil zum Topspiel: „Den Sieg haben wir uns vor allem in der ersten Halbzeit verdient.“