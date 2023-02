SG Telgte II kassiert in Gievenbeck deutliche Abfuhr

Die Fußballer der SG Telgte II mussten am Sonntag in Gievenbeck in eine deutliche Niederlage einwilligen. Dennoch hat sich ihre Lage in der Kreisliga A nicht verschlechtert.

Co-Trainer Mike Kouba sah am Sonntag in Gievenbeck eine 0:5-Niederlage der SG Telgte II.

Den Start in den zweiten Saisonteil hatten sich die A-Liga-Fußballer der SG Telgte II anders vorgestellt. Beim 0:5 (0:0) gegen den 1. FC Gievenbeck II hatten sie – vor allem in der zweiten Halbzeit – in Münster wenig zu bestellen.

Dabei kamen sie gut ins Match und fanden anfangs Zugriff aufs Spiel. „Hinten raus wurden die Abstände aber zu groß. Wir haben Glück gehabt, dass wir nicht schon mit einem Rückstand in die Pause gegangen sind“, resümierte Mike Kouba.

„Der Kopfballtreffer zum 0:1 war dann der Knackpunkt des Spiels“, so der Co-Trainer weiter. „Danach ist Gievenbeck II ins Laufen gekommen, war die bessere Mannschaft und stark in der Defensive. Das 0:5 tat schon weh.“ Die einzige echte SG-Möglichkeit hatte Maximilian Brüning in der Schlussphase, als die Begegnung längst entschieden war. Die SG-Reserve bleibt auf Platz 13 – mit unverändert fünf Zählern Vorsprung auf die gefährdeten Plätze im Oberhaus der Kreisliga A.

SG II: Augustin – Wolters, Bernsmann, Winkelnkemper, Krolikowski (77. Rüter), Art. Krasniqi (72. Cevik), Starzonek, Kouba, Greshake (65. Brüning), Holthusen, Keller. Tore: 1:0 Matheis (51.), 2:0 Wiethölter (60.), 3:0 Mende (63.), 4:0 Mende (67.), 5:0 Matheis (77.)