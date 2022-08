SG Telgte II mit viel Leidenschaft zum ersten Punkt

Telgte

Wenn, wie beim Boxen, gepunktet worden wäre, hätte der Sieger nur 1. FC Gievenbeck II heißen können. Deutlich mehr Spielanteile, deutlich mehr Torchancen – und dennoch wurden am Sonntag die Punkte geteilt. So durfte sich Aufsteiger SG Telgte II über den ersten Zähler in der Kreisliga A freuen.

-khk-