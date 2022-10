SG Telgte II möchte sich Puffer zum Tabellenende verschaffen

Die SG Telgte II visiert den zweiten Dreier innerhalb von fünf Tagen an. Möglich machen soll dies ein starker Heimauftritt gegen A-Liga-Schlusslicht FC Greffen.

„Ein weiterer Dreier würde uns sehr helfen und wäre ein großer Schritt in Richtung der Teams mit 16, 17 Punkten im Tabellenmittelfeld“, sagt SG-Coach Björn Busch vor dem Heimspiel am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr gegen Schlusslicht FC Greffen. „Das würde uns einen kleinen Puffer nach unten verschaffen. Damit lässt sich dann lockerer spielen.“

Während Greffen noch sieglos und mit lediglich zwei Punkten auf dem 17. Platz steht, ist die SG Telgte II derzeit Zwölfter. Die Gastgeber hoffen unter Flutlicht auf den dritten Saisonsieg.

Beide Aufgebote werden am zwölfen Spieltag auf eine Reihe von Akteuren verzichten müssen. Deshalb hatten die Gäste wegen einer Verlegung auf Freitag oder in die nächste Woche nachgefragt. Dies hätten die personellen Probleme der Telgter Reserve jedoch nur vergrößert.

Auf Seiten der Emsstädter werden Tillmann Knemöller, David Krolikowski, Dennis Hemesath (alle privat verhindert), Leon Brombach (berufliche Gründe) und Can Cevik (noch zwei Spiele gesperrt) nicht dabei sein. „Wir wollen mehr Ballbesitz generieren als zuletzt in Sendenhorst“, so Busch weiter.