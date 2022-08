SG Telgte II verliert in Unterzahl gegen SV Mauritz

35 Minuten in Unterzahl, dann wird’s bei diesem heißen Wetter schwierig. Die zweite Mannschaft der SG Telgte ist am Sonntag mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Der Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A verlor auf Kunstrasen gegen den SV Mauritz mit 1:2 (0:1).

Die Gäste machten zunächst viel Dampf und gingen verdient in Führung. Dann kam die SG-Reserve besser ins Spiel und hatte einige Chancen, ehe sich Mauritz wieder zurückmeldete. Über den knappen Rückstand konnten sich die Telgter beim Kabinengang nicht beklagen. Tim Augustin hatte noch einen Elfmeter gehalten und – der Schiedsrichter ließ den Strafstoß wiederholen – auch den zweiten Versuch.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel die beiden Schlüsselszenen: Erst sah SG-Spieler Dennis Hemesath wegen eines absichtlichen Handspiels die Gelb-Rote Karte (55.), dann nutzten die Münsteraner den Freistoß zur 2:0-Führung (56.).

Eine Woche zuvor hatte Mauritz im Kreispokal gegen Telgte I einen 2:0-Vorsprung noch verspielt und mit 2:3 verloren. Das passierte der Truppe von Trainer Ivo Kolobaric diesmal nicht. Es wäre vielleicht noch spannend geworden, wenn Jonas Allmich und Julian Keller ihre Chancen nach Angriffen über die rechte Seite genutzt hätten. Das Anschlusstor von Daniel Holthusen mit einem gefühlvollen Heber kam zu spät (90.).

„So, wie das Spiel gelaufen ist, ist das Ergebnis okay“, sagte SG-Trainer Björn Busch. „Dafür, dass wir nachher zu zehnt waren, war das Spiel auch in Ordnung.“

SG II: Augustin – Schmitz (58. Holthusen), Knemöller, Winkelnkemper, Hermes – Kouba, Lassak (64. Brüning), Celik (75. Greshake), Hemesath – Allmich (75. Starzonek), Keller. Tore: 0:1 Görlich (7.), 0:2 Hüls (56.), 1:2 Holthusen (90.). Gelb-Rote Karte: Hemesath (SG II/55.). Bes. Vorkommnis: Augustin (SG II) hält Elfmeter (40.).