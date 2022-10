SG Telgte II verliert mit Rumpftruppe bei BW Aasee II

Björn Busch ist Trainer der zweiten Mannschaft der SG Telgte und Spieler der dritten. Am Sonntag setzte er sich freundlicherweise auch noch bei der Ersten auf die Bank, weil der Bezirksliga-Truppe die Ersatzleute ausgegangen waren. In der 88. Minute musste er auch noch aufs Feld, ging aber schnell wieder runter mit einer blutenden Platzwunde am Hinterkopf. Was für ein bescheidener Tag!

Als Coach und Not-Einwechselspieler hatte Busch zuvor am Sonntagmittag mit der SG-Reserve eine 0:3 (0:3)-Niederlage im Kreisliga-A-Kellerduell bei BW Aasee II hinnehmen müssen. „Wir waren nur zwölf Mann und hatten keinen gelernten Außenverteidiger“, klagte der Übungsleiter. Jannes Schmitz, seit Wochen ohne Training, musste in der Startelf aushelfen.

Nach ausgeglichener Anfangsphase kassierte die Telgter Rumpftruppe einen Doppelschlag zum 0:2 (19./20.). Noch vor der Pause fiel das 0:3 (43.). „In der zweiten Halbzeit hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, haben aber nichts daraus gemacht“, sagte Busch.

SG II: Augustin – Schmitz (69. Wolters), Hermes (69. Busch), Winkelnkemper, Krasniqi – Hemesath, Kouba, Starzonek, Holthusen – Greshake, Keller. Tore: 1:0 Mersmann (19.), 2:0 Meisinger (20.), 3:0 Mersmann (43.).