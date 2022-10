SG Telgte im Härtetest gegen SF Ostinghausen

SG-Verteidiger Tom Dombrowsky studiert jetzt in Bayreuth.

Für die hiesigen Fußballfreunde, eher orientiert nach Münster und in den Kreis Warendorf, ist die Bezirksliga 7 immer noch schwieriges Terrain. Da gibt es Oestinghausen. Das ist ein Ortsteil von Lippetal im Kreis Soest, derzeit Tabellenzehnter. Und es gibt Ostinghausen, nur ein „e“ weniger. Das ist ein Ortsteil von Bad Sassendorf, auch im Kreis Soest.

Ein echter Härtetest

SF Ostinghausen steht auf dem ersten Platz. Erst eine Niederlage, nur ein Unentschieden, starke 39:7 Tore, zuletzt ein 4:1-Sieg im Topspiel gegen den VfL Kamen. Die Sportfreunde stellen mit Lars Schröder (11 Treffer) den Toptorjäger der Liga und mit Friedrich Bömer Schulte (9) einen brandgefährlichen Sechser. Mit diesen Empfehlungen stellt sich Ostinghausen am Sonntag (15 Uhr) im Telgter Takko-Stadion vor.

„Ja, die haben schon ein gutes Team. Die waren letztes Jahr schon gut, jetzt sind sie noch deutlich weiter“, sagt SG-Trainer Jan Plagge anerkennend. „Das wird mal ein echter Härtetest, aber unschlagbar sind die auch nicht.“ Die Taktik ist einleuchtend: „Kompakt stehen, als Team gemeinsam verteidigen, die wahrscheinlich wenigen Chancen nutzen.“

Plagge selbst ist weiter verletzt, fällt ebenso aus wie Marc Droste (Knieverletzung) und Lukas Kleinherne (privat verhindert). Mit Tom Dombrowsky (Studium in Bayreuth) und Niclas Samel (Studium in Köln) kann die SG ab sofort gar nicht mehr planen. Dombrowsky hatte sich einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpft.