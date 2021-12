SG Telgte kassiert Knockout in der Nachspielzeit

Dreimal trafen die Fußballer der SG Telgte im Auswärtsspiel bei SW Hultrop Latte und Pfosten des gegnerischen Gehäuses. Und dann kassierten sie in der Nachspielzeit auch noch den bitteren Knockout in Form eines gut gespielten Konters.

Philipp Hartmann (r.) und seine SG-Mitspieler hatten in Hultrop über weite Phasen alles im Griff, dennoch mussten sie sich nach einem erfolgreichen SW-Konter in der Nachspielzeit geschlagen geben.

Selten haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte unglücklicher verloren als am gestrigen Sonntag bei SW Hultrop. Sie hatten das Spiel im Kreis Soest weitgehend unter Kontrolle, trafen dreimal das Aluminium und standen am Ende doch mit leeren Händen da. Der Siegtreffer für die Hausherren fiel in der 93. Minute.

In der ersten Hälfte boten sich für beide Aufgebote Möglichkeiten, in Führung zu gehen, wobei sich Telgtes Keeper Sebastian Neukötter einmal auszeichnen musste – die besseren Chancen hatte aber eindeutig die SG, die zudem auch mehr Spielanteile besaß. Fahri Malaj traf die Latte des SW-Gehäuses, Felix Gronover zielte an den Pfosten. „Wir hatten das Spiel ganz gut im Griff, aber der Ball wollte nicht über die Linie“, blickte Jan Lauhoff, der für den in Quarantäne befindlichen Frank Busch an der Linie stand, zurück.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Hultrop hatte wenig zu bestellen, aber Telgte fand nicht den Weg ins Tor. Max Kretzers Versuch landete in der 80. Minute erneut am Querbalken. „Wir haben gut gespielt bis zum Sechzehner, aber dann hat uns ein wenig die Zielstrebigkeit gefehlt“, so Lauhoff. „Auf dem tiefen Rasen war es körperlich anstrengend zu spielen.“

Als sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung anzufreunden begannen, liefen die Emsstädter in der Nachspielzeit in einen fein ausgespielten Konter der Gastgeber. Die Flanke von der rechten Hultroper Seite wurde von Christian Gurtsching zum vielumjubelten 1:0-Siegtreffer vollendet. Lauhoff: „Das war schmerzhaft und bitter. Hier war mehr möglich.“

SG: Neukötter – Hartmann, Plagge, Hitchcock, Gronover – Röös, Lubeseder (75. Maffenbeier), Tewes (66. Kretzer), Droste – Malaj, Dep­ner (75. Jashari). Tor: 1:0 Gurtsching (90.+3) .