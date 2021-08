SG Telgte kassiert sieben Tore beim A-Ligisten SV Halen

Martin Ritz ist seit diesem Sommer Sportlicher Leiter der SG Telgte. Der Mann, der zuletzt den TuS Ascheberg coachte, half am Sonntag als Trainer bei seinem neuen Club aus. Was er Frank Busch zu berichten hatte, wird dem Chefcoach nicht gefallen.

„Es gibt noch unfassbar viel Arbeit bis zum Saisonstart“, sagte Ritz nach der 3:7 (1:3)-Niederlage des Bezirksligisten beim Lotter A-Kreisligisten SC Halen. Sein Hauptkritikpunkt: „Die Gegentore sind zu 90 Prozent Eigenverschulden, und das immer nach dem gleichen Muster.“ Kevin Wolf traf zum 1:1 (20.), Josef Maffenbeier zum 2:3-Anschlusstor (46.) und Martin Röös mit einem Elfmeter zum 3:6 (77.).

Was Ritz persönlich aus diesem Match mitnehmen kann: „Es war auch mal eine gute Erfahrung, die Mannschaft live – also nicht hinter der Bande – kennenzulernen.“ Am Dienstag (19 Uhr) erwartet die SG den A-Ligisten SC Münster 08 II.