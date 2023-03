SG Telgte ohne ihren Toptorjäger zum TuS Lohauserholz-Daberg

Im direkten Duell kann die SG Telgte den TuS Germania Lohauserholz-Daberg in der Tabelle überholen. Die SG Telgte fährt allerdings ohne ihren Toptorjäger nach Hamm. Der Stürmer hat sich im Training verletzt.

Arbnor Jashari (grün-schwarzes Trikot) hat sich am Knie verletzt. Wie lange der Angreifer der SG Telgte ausfällt, ist offen.

Das ist bitter: Mit drei Treffern zuletzt beim 5:2-Sieg gegen den SV Hilbeck hat sich Stürmer Arbnor Jashari bei der SG Telgte mal wieder in Erinnerung gerufen – und vier Tage später im Training am Knie verletzt. Der Toptorjäger des Bezirksligisten wartet jetzt aufs MRT. Wie lange er ausfällt, ist offen.

Der SG fehlt am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) beim TuS Germania Lohauserholz-Daberg auch Philipp Kosa (private Gründe). Kevin Wolf kehrt in den Kader zurück beim Mittelfeld-Duell in Hamm.

Lohauserholz ist Sechster, Telgte Siebter, zwei Punkte beträgt die Differenz. „Platz vier ist schon weit weg, aber wir wollen in der Tabelle noch weiter nach oben klettern und jetzt an Lohauserholz vorbeiziehen“, sagt SG-Spielertrainer Jan Plagge. Lohauserholz-Daberg ist der Ex-Verein von Kevin Kersten. Im Hinspiel hielt der Telgter Torwart seinen Kasten sauber, allerdings trafen auch seine Kollegen nicht. „Wir haben von diesem 0:0 noch eine Rechnung offen“, meint Plagge. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, haben aber unsere vielen Torchancen nicht genutzt.“ Das soll jetzt anders laufen – auch ohne Jashari.