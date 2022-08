Die SG Telgte muss lange auf Marion Osthues verzichten. Die Abwehrspielerin hat sich in einem Testspiel schwer verletzt. „Jetzt gehen uns aber so langsam die Spielerinnen aus“, klagt Trainer Friedhelm Mors.

Erst hat sich Esther Kleinfeld verletzt, dann Jana Deipenwisch – beide fallen länger aus. Und jetzt hat es auch noch Marion Osthues erwischt. „Die Saisonvorbereitung ist eine Vollkatastrophe“, klagt Friedhelm Mors, der neue Cheftrainer der Telgter Landesliga-Fußballerinnen.

Das Testspiel der SG-Frauen am Sonntag beim Bezirksligisten Westfalia Kinderhaus wurde nach der schweren Verletzung beim Stand von 2:0 für die Münsteranerinnen abgebrochen. Osthues sei, so schildert es Mors, „bei einem ganz normalen Zweikampf nach einem Laufduell wohl im Rasen hängengeblieben“. Der Coach sagt: „Wie es aussieht, ist das Wadenbein gebrochen. Sie wird operiert und in diesem Jahr auf keinen Fall mehr spielen.“ Beide Teams wollten das Vorbereitungsmatch dann nicht mehr fortsetzen.

Osthues wurde in diesem Sommer von einer Außen- zu einer Innenverteidigerin umgeschult. „Sie hat es echt gut gemacht“, lobt Mors. „Jetzt gehen uns aber so langsam die Spielerinnen aus.“ Das ist ungünstig, weil die SG-Fußballerinnen am morgigen Mittwoch (20 Uhr) im Kreispokal bei Saxonia Münster antreten müssen und am Sonntag (15 Uhr) im Westfalenpokal beim Ligakonkurrenten GW Nottuln. Eine Woche später beginnt die Landesliga-Saison.