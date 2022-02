SG Telgte schlägt die Übermannschaft Westfalia Soest

Westfalia Soest hatte alle Spiele in dieser Saison gewonnen. Dann kam die Übermannschaft nach Telgte und traf auf eine SG, die um jeden Ball kämpfte, als sei es der alles entscheidende. Und SG-Routinier Josef Maffenbeier hatte in der Nachspielzeit noch die Beine und Nerven für den Lucky Punch.

Nur noch wenige Minuten den Laden zusammenhalten. Noch vielleicht zwei, drei Angriffswellen abwehren. Dann ist das 0:0 über die Zeit gerettet. Dann ist zum Rückrundenstart geschafft, was in der gesamten Hinrunde kein anderer Verein in der Fußball-Bezirksliga 7 geschafft hat: der Übermannschaft von Westfalia Soest einen Punkt abzunehmen.

Und plötzlich gibt es ihn noch, den einen Konter. In der dritten Minute der Nachspielzeit spurtet Josef Maffenbeier an der Mittellinie los, freie Sicht aufs Gästetor, den Atem zweier Verfolger im Nacken. Der Stürmer bleibt ruhig, schiebt den Ball flach in die rechte Ecke. Das war’s, 1:0 – Soest kann tatsächlich verlieren.

„ »Der Torwart kam raus und hat mir die lange Ecke angeboten.« “ Josef Maffenbeier

Maffenbeier, 38 Jahre alt, hat noch die Beine für solch einen Sprint mit Torabschluss – und die Nerven. „Wahnsinn, wie cool ,Jo’ das macht“, sagte Trainer Frank Busch. Ob er bei seinem langen Lauf groß nachgedacht habe? „Nein, das nicht“, antwortete Maffenbeier, ein Instinktfußballer. „Aber der Torwart kam raus und hat mir die lange Ecke angeboten.“ Der Routinier sagte noch: „Wir haben auf diese eine Chance gewartet. Ich finde, dass wir verdient gewonnen haben.“

Verdient, weil die Telgter alles reingehauen haben. Weil sie gegen die Angriffsmaschine aus Soest glänzend eingestellt waren und um jeden Ball gekämpft haben, als sei es der alles entscheidende. „Unser Plan ist zu 100 Prozent aufgegangen. Die Jungs haben ihn aber auch gelebt und an den Sieg geglaubt, von der ersten bis zur letzten Minute“, sagte Busch, der das Grinsen nach dem Abpfiff gar nicht mehr aus dem Gesicht bekam.

Keine Löcher in der Abwehrmauer

Verdient war der Telgter Überraschungssieg natürlich nicht, wenn man den Ballbesitz als Maßstab nimmt. Soest schnürte die Telgter 95 Minuten hinten ein. Die SG spielte in der Abwehr mit einer Fünferkette – auch, um die gefährlichen Diagonalbälle in den Griff zu bekommen, erklärte Busch. Die schlägt meistens Eckhard Geisthövel, der aber schon nach einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden musste. Das war kein Nachteil für die SG.

Entlastung bekamen die Gastgeber, die in der ersten Halbzeit nach Kontern zweimal vergeblich Elfmeter forderten, selten. Das Soester Dilemma: Sie fuhren einen Angriff nach dem anderen, kamen aber nur mit Schüssen aus der Distanz durch die Telgter Abwehrmauer. Auch Torjäger Mario Jurss (26 Treffer) blieb ungefährlich. Die Show hat ihm an diesem Sonntag Josef Maffenbeier gestohlen.

SG: Mende – Dombrowsky, Kretzer, Plagge, Hitchcock, Kleinherne – Lubeseder (70. Tewes), Wolf (72. Gronover), Droste (75. Jashari), Malaj – Maffenbeier (90.+4 Hartmann). Tor: 1:0 Maffenbeier (90.+3).