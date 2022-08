SG Telgte spielt nur 1:1 gegen Westbevern/Telgte II

Was war da los? Die Landesliga-Frauen der SG Telgte mussten sich gegen die neue Spielgemeinschaft Ems Westbevern/Telgte II mit einem 1:1 zufriedengeben. „Das Ergebnis hört sich doof an, aber ich kann das sehr gut einschätzen“, sagte SG-Trainer Friedhelm Mors.

Was war da los? Die Landesliga-Frauen der SG Telgte mussten sich am Sonntagmittag gegen die neue Spielgemeinschaft Ems Westbevern/Telgte II mit einem mageren 1:1 (0:0) zufriedengeben. „Das Ergebnis hört sich doof an, aber ich kann das sehr gut einschätzen“, sagte SG-Trainer Friedhelm Mors nach dem Testmatch gegen den B-Kreisligisten.

Die Telgterinnen hatten am Freitagabend und am Samstag ausgiebig trainiert. Am Sonntag mussten nach dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von Jana Deipenwisch die anderen Teamkolleginnen durchspielen. „Ich befürchte, wir haben es am Samstag beim Training ein bisschen übertrieben“, so Mors. „Im Spiel war nach 20 Minuten bei allen die Luft raus.“ Linde Focke brachte Telgte I in Führung (65.), ehe Josie Warning noch ausglich für Westbevern/Telgte II (89.).

Immerhin durfte Mors festhalten: „Die Trainings- und Teambuildingmaßnahmen am Wochenende waren sehr schön, die Stimmung war super.“