SG Telgte startet mit Heimspiel-Derby gegen VfL Wolbeck

Die Spielpläne in den Fußball-Bezirksligen sind veröffentlicht worden. Die SG Telgte startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Erster Gegner der Elf von Mario Zohlen ist am 14. August der VfL Wolbeck. Eine Woche später geht‘s zu einem anderen Team aus dem heimischen Kreis.

Der Spielplan der Bezirksliga-Staffel 7 ist veröffentlicht worden. Die SG Telgte startet am 14. August (Sonntag/15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolbeck. Also wartet gleich zum Auftakt ein Derby auf die Fußballer aus der Emsstadt. Und auch der Gegner am zweiten Spieltag hat es in sich: Am 21. August geht es zum Kreisrivalen TuS Freckenhorst. In der vergangenen Spielzeit entpuppte sich der Auswärtserfolg am Feidiek als eine Art Initialzündung für eine fantastische Saison, die die Telgter als Überraschungsteam letztlich auf Platz drei abschlossen. Der Auftritt bei Aufsteiger BW Beelen ist auf den 9. Oktober terminiert worden.

1. Spieltag, 14. August

SG Telgte - VfL Wolbeck

2. Spieltag, 21. August

Freckenhorst - SG Telgte

3. Spieltag, 28. August

Telgte - SG Oestinghausen

4. Spieltag, 4. September

SV Hilbeck - SG Telgte



5. Spieltag, 11. September

Telgte - TuS Lohauserholz

6. Spieltag, 18. September

RW Westönnen - SG Telgte

7. Spieltag, 25. September

SG Telgte - SVE Heessen

8. Spieltag, 2. Oktober

VfL Kamen - SG Telgte

9. Spieltag, 9. Oktober

BW Beelen - SG Telgte

10. Spieltag, 16. Oktober

Telgte - SF Ostinghausen

11. Spieltag, 23. Oktober

ASK Ahlen - SG Telgte

12. Spieltag, 30. Oktober

Telgte - SV Drensteinfurt

13. Spieltag, 6. November

SV Neubeckum - SG Telgte

14. Spieltag, 13. Novemb.

Telgte - TuS Wiescherhöfen

15. Spieltag, 27. Novemb.

SW Hultrop - SG Telgte