SG Telgte testet gegen Borussia Münster

In der Bezirksliga stand – anders als in anderen Klassen – nach der Winterpause schon ein Spieltag auf dem Programm. Die SG Telgte hat am Sonntag unglücklich mit 0:3 gegen den TuS Freckenhorst verloren.

Um auch am Karnevalswochenende im Rhythmus zu bleiben, testet die Truppe des Trainerduos Frank Plagge/Jan Plagge am heutigen Freitag (Anstoß 19.30 Uhr) zu Hause gegen Borussia Münster. Die Gäste kämpfen in der Bezirksliga-Staffel 12 als Tabellenzweiter um die Rückkehr in die Landesliga. „Wir hatten in der Vorbereitung nur drei Testspiele, deshalb passt das noch ganz gut – auch um den Leuten Spielpraxis zu geben, die zuletzt nicht dabei waren“, sagt Jan Plagge. Dazu gehören gegen Borussia zum Beispiel Joost Hagedorn und Philipp Kosa.