SG Telgte tut zu wenig und kassiert beim SV Hilbeck die erste Niederlage

Nach drei Siegen am Stück hat es die SG Telgte am vierten Spieltag erwischt. Beim SV Hilbeck kassierte das Team mit 0:1 die erste Niederlage in dieser Saison. Dabei hatten die beiden SG-Trainer in der Woche zuvor immer wieder gewarnt.

Immer wieder in der vergangenen Woche haben Frank und Jan Plagge beim Training darauf hingewiesen, dass die 2:11-Niederlage des SV Hilbeck am Vorsonntag kein Maßstab sei. Ob die mahnenden Worte des Trainergespanns bei allen Fußballern der SG Telgte angekommen sind? Offenbar nicht, befürchtet Frank Plagge. „Da kannst du reden, wie du willst. Du bekommst es aus den Köpfen nicht raus“, klagte der Coach nach der 0:1-Niederlage am Sonntag in Werl beim SV Hilbeck.

Nach drei Siegen am Stück hat es die SG also am vierten Spieltag erwischt. Nur Aufsteiger ASK Ahlen hat nach seinem 3:1-Sieg beim TuS Freckenhorst in der Bezirksliga 7 noch eine blütenweiße Weste.

„Wir standen immer zwei, drei Meter vom Gegenspieler weg, bei einigen Spielern fehlten die entscheidenden 10 Prozent“, sagte Frank Plagge nach der ersten Niederlage. „Das war insgesamt zu wenig, der Sieg von Hilbeck ist verdient.“ Das Tor des Tages fiel in der 36. Minute – zentral aus 18 Metern in die Ecke. „Wir haben den Ball vorher nicht verteidigt, eigentlich standen genügend Leute dahinter“, ärgerte sich der SG-Trainer.

Hilbeck stand tief, ließ die Gäste kommen. Und die fanden auf dem kleinen Platz keine Lösungen. „So richtig ins Spiel gekommen sind wir nicht“, sagte Plagge. Seine Truppe hatte schon vor dem Gegentreffer Glück bei drei guten Chancen für Hilbeck. Einmal rettete der Pfosten.

In der zweiten Halbzeit hatte Hilbeck Pech mit einem Schuss an die Unterkante der Latte (55.). Für die SG vergaben Arbnor Jashari (47.), Nikolas Bemben (72.), Fahri Malaj (79.) und Marc Droste (86.) Chancen auf den Ausgleich.

SG: Kersten – Hagedorn, Schwienheer, Dombrowsky (46. J. Plagge), Kleinherne – Lubeseder (46. Hitchcock), Moreira – Wolf (70. Bemben), Malaj, Tewes (70. Droste) – Jashari. Tor: 1:0 Schnettker (36.).