SG Telgte und IFC Warendorf müssen Ordnungsgeld zahlen

Die Aufstiegsfrage wird zwischen der SG Telgte III und dem IFC Warendorf auf sportlichem Wege in einem Entscheidungsspiel geklärt. Nach dem Abbruch des Topspiels am 8. Mai müssen beide Vereine ein Ordnungsgeld bezahlen. Für das Kreissportgericht ist der Fall damit aber noch nicht abgeschlossen.

Jetzt wird die Meister- und Aufstiegsfrage in der Fußball-Kreisliga C3 zwischen der dritten Mannschaft der SG Telgte und dem IFC Warendorf – wie berichtet – auf sportlichem Wege geklärt und nicht am grünen Tisch. Die Meisterschaftsrunde endete am vergangenen Sonntag, die beiden Spitzenteams stehen punktgleich oben. Das Entscheidungsspiel wird am Samstag (28. Mai) um 16 Uhr in Milte angepfiffen.

Nach dem Spielabbruch im direkten Duell am 8. Mai beim Stand von 0:0 wurde die Partie für beide Mannschaften als verloren gewertet. Beide Teams seien für den Abbruch verantwortlich, begründet Reiner Hartdorf, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, die Entscheidung der Kammer.

Sowohl die SG als auch der IFC werden zudem mit einem Ordnungsgeld belegt: 300 Euro für die Telgter und 200 Euro für die Warendorfer. Die SG müsse vor allem deshalb mehr zahlen, weil sie als Gastgeber nicht entschieden genug bei den Beleidigungen eingegriffen habe, so Hartdorf.

Sportlich wird in wenigen Tagen alles entschieden sein, der Fall hat sich damit aber noch nicht erledigt. Möglich, dass das Kreissportgericht gegen einzelne Zuschauer ermittelt und ein Verfahren einleitet. „Die beiden Vereine werden angeschrieben und in dieser Angelegenheit um eine Stellungnahme gebeten“, erklärt Hartdorf.