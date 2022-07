SG Telgte unterliegt Gievenbeck II mit 0:1

Die SG Telgte hat ihr drittes Vorbereitungsmatch auf die nächste Saison mit 0:1 (0:1) gegen den A-Ligisten 1. FC Gievenbeck II verloren. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Lukas-Marvin Van-Der-Veen bereits in der fünften Minute. Keno Lubeseder, Jo Maffenbeier und Joao Moreira trafen auf Seiten der Emsstädter jeweils das Aluminium. „Eine Niederlage, die uns sehr ärgert. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, waren allerdings vorne nicht zwingend genug“, kritisierte SG-Coach Mario Zohlen. Die Bezirksliga-Fußballer aus der Emsstadt bestritten diese Begegnung im Rahmen eines Trainingstages und hatten zuvor morgens schon eine Übungseinheit absolviert. Das nächste Testmatch der SG Telgte steht am Freitag um 19.30 Uhr als Heimspiel gegen den A-Ligisten TuS Ascheberg an.