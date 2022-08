SG Telgte unterliegt in Münster deutlich

Die SG Telgte unterlag am Dienstagabend in einem Vorbereitungsmatch auf die neue Saison bei Borussia Münster mit 0:4 (0:1). Die Gegentreffer durch den klassengleichen Bezirksligisten fielen in der 11., 63., 77. und 87. Minute. „Ich bin schwer beeindruckt von der Borussia. Sie war mindestens eine Klasse besser“, resümierte SG-Coach Mario Zohlen. „Wir hatten nicht unseren besten Tag und kamen für gar nichts in Frage.“ Zwei Torannäherungen in der zweiten Hälfte waren einfach zu wenig. Telgtes Torhüter Nils Hülsmann verhinderte durch einen gehaltenen Elfmeter eine noch höhere Niederlage. Am Sonntag stellt sich die SG um 15 Uhr zum Pokalmatch beim SV Mauritz vor.