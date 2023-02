SG Telgte unterliegt mit 1:2 beim SC Münster 08

Die SG Telgte hat ihr letztes Testmatch vor dem Start in den zweiten Teil der Bezirksliga-Saison mit 1:2 (0:1) beim SC Münster 08 verloren. Mit lediglich 13 Akteuren angereist fanden die Gäste gut in die Begegnung und hatten zunächst viel Ballbesitz. Die Hausherren standen tief und setzten auf Umschaltmomente. Einer davon führte in der 33. Minute zum 1:0 durch Bassam Machmouchi. Den Vorsprung verdienten sich die Münsteraner aber erst nach dem Seitenwechsel, als sie mutiger auftraten und die SG höher anliefen. Joscha Lange (53.) erhöhte auf 2:0. Mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel verkürzte Jo Maffenbeier auf 2:1 (65.). Mehr als Halbchancen besaßen die Emsstädter anschließend jedoch nicht. „Ein Spiel mit guter Intensität und ohne Verletzungen“, urteilte Spielertrainer Jan Plagge. Am Samstag um 15 Uhr nehmen sie am vereinsinternen SG-Spaßturnier mit Tombola teil. Treffen für alle Sportler ist um 14 Uhr in der alten Zweifachhalle.