SG Telgte verliert auch bei Wacker Mecklenbeck II

35 Minuten lang durfte Trainer Sebastian Wende darauf hoffen, dass seine Mannschaft endlich die Kurve kriegt. Dann lief nicht mehr viel und die SG Telgte verlor wieder bei einem Tabellenletzten. 2:0 hieß es am Ende für Wacker Mecklenbeck II.

Wurden mit dem Schiedsrichter nicht grün: SG-Trainer Sebastian Wende (l.) sah die Gelbe Karte und sein Co Friedhelm Mors Rot.

Seit der Niederlage der SpVgg Vreden am Freitagabend ist amtlich, dass die Fußballerinnen der SG Telgte nicht mehr absteigen können. Der Landesligist konnte das Duell am Sonntag bei Wacker Mecklenbeck II also ohne jeden Ballast angehen. Aber auch das half nicht, den Negativlauf zu stoppen. Die SG-Frauen verloren wieder bei einem Tabellenletzten. Mit dem 0:2 (0:0) schraubten sie ihre Serie auf sechs Spiele ohne Sieg.

35 Minuten lang hatte Sebastian Wende das Gefühl, dass seine Truppe die Kurve kriegt. „Wir waren gut im Spiel, sehr präsent“, sagte der SG-Trainer. Jana Deipenwisch und Sarah Fipke hatten gute Möglichkeiten für die Gäste. „Dann verlieren wir den Faden, sind viel zu passiv“, beschrieb der Coach den Leistungsknick. Mit Glück habe das Team das 0:0 in die Pause gerettet.

Aber auch danach wurde es nicht besser. „Schlechte Ordnung, schlechte Raumaufteilung, Unkonzentriertheiten – das war weder Fleisch noch Fisch“, so Wende. Mit einem für ihn „sehr fragwürdigen“ Handelfmeter („von zehn Schiedsrichtern geben den fünf und fünf nicht“) geraten die Telgterinnen in Rückstand (69.). Weil sie bei einem langen Ball zu sorglos verteidigen, erhöht Mecklenbeck II auf 2:0 (75.).

Nicht nur, weil er der SG in der 90. Minute einen „klaren Elfmeter“ nach einem Foul an Fipke verwehrt habe, war Wende auf den Schiri nicht gut zu sprechen. Er sah die Gelbe Karte und Co-Trainer Friedhelm Mors sogar Rot.

SG-Frauen: Heinker – Krcic (61. Rodrigues Santos), Mors, Rüter, Melchert – Baysal, Plagge, Deipenwisch, Fipke, Osthues – Hilgenhöner (61. Focke). Tore: 1:0, 2:0 Große Scharmann (Handelfmeter, 69./75.).