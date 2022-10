SG Telgte verliert auch gegen BW Aasee – zwei weitere Ausfälle

Die SG Telgte ging mit 1:0 in Führung und träumte vom ersten Sieg in dieser Saison. Doch innerhalb von neun Minuten drehte Blau-Weiß Aasee das Spiel. Und die SG muss in den kommenden Wochen auch noch auf ihre derzeit wohl wichtigste Spielerin verzichten.

Am Ende feierten die Fußballerinnen von Blau-Weiß Aasee. Sie stellten sich auf dem Kunstrasenplatz im Takko-Stadion zum Mannschaftsbild auf, hüpften, sangen. So hatten sich die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte das am Sonntag eigentlich nicht vorgestellt. Nach der 2:3 (1:0)-Niederlage stehen sie mit nur einem Punkt weiter auf einem Abstiegsplatz.

Für das 1:0 sorgte wieder Innenverteidigerin Leona Mors, wieder mit einem Kopfball nach einer Ecke (20.). Die Telgterinnen träumten vom ersten Saisonsieg. Eine Stunde lang standen sie hinten gut, dann aber kassierten sie das 1:1 (61.). Innerhalb von neun Minuten drehte Aasee das Spiel mit zwei weiteren Toren zum 1:2 (64.) und 1:3 (70.). Bei den Gastgeberinnen ging nach vorne nichts mehr – erst wieder in der Schlussphase, aber das 2:3 von Zara Krcic nach einer Ecke kam zu spät (89.).

Mit dem Ausgleich hatte Aasee den SG-Frauen offenbar den Stecker gezogen. Für Trainer Friedhelm Mors war eine andere Szene entscheidend: Der Ausfall von Sarah Fipke (34.). Sie hat sich das Trommelfell gerissen und fällt Wochen aus. „Von der Einstellung her war das super, aber als Sarah runtergehen musste, sind bei allen die Köpfe runtergegangen. Sie ist unsere Leaderin“, so Mors. Am Freitag im Training hatte sich Lotta Farwick am Knie verletzt. Auch sie fehlt länger.

SG-Frauen: Rodrigues Santos – Ix, Baysal, Mors, Curtis – Kretschmer, Hilgenhöner, Fipke (34. Zhorzel, 53. Focke) – Fischer, Brambrink, Deipenwisch (78. Krcic). Tore: 1:0 Mors (20.), 1:1 und 1:2 Feld (61./64.), 1:3 Ueding (70.), 2:3 Krcic (89.).