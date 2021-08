SG Telgte verliert Testspiel in Tecklenburg

Zwischen Kreispokal und Bezirksliga-Saisonstart hatte die SG Telgte in dieser Woche noch ein Testspiel eingeschoben. Das Ergebnis von 2:5 (2:1) beim TuS Graf Kobbo Tecklenburg (ebenfalls Bezirksliga) liest sich wie ein Rückschlag. Ist aber keiner, betont Frank Busch. „Wir haben ein starkes Spiel gemacht. Das Ergebnis gibt den Spielverlauf überhaupt nicht wieder“, sagt der SG-Trainer. Die größten Mankos seien die krassen Fehler gewesen, die zu den Gegentoren geführt haben, und die schwache Chancenverwertung. Josef Maffenbeier hatte Telgte mit einem Doppelpack 2:0 in Führung gebracht (6./18.), ehe Tecklenburg vor der Pause einmal und danach viermal traf. „Das Spiel hätte auch 6:5 für uns ausgehen können“, so Busch. Das größere Problem für den Coach: Martin Röös und Marc Droste wurden bereits geschont, jetzt sind auch noch Maffenbeier, Niclas Tewes, Philipp Hartmann und Arbnor Jashari angeschlagen. Am Sonntag startet die SG bei Westfalia Soest in die Saison.