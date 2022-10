SG Telgte verschießt Elfmeter und verliert 1:3 beim VfL Kamen

Beim starken Aufsteiger VfL Kamen verlor die SG Telgte mit 1:3. Alle vier Tore fielen nach der Pause. Was Trainer Jan Plagge besonders wurmte: Kurz vor der Halbzeit hätte die SG in Führung gehen müssen.

Erst ein Elfmeter, dann ein Konter: Die SG Telgte hätte kurz vor der Halbzeitpause vorne liegen können. Die Gäste nutzten am Sonntag beim VfL Kamen beide Chancen nicht. Das waren die Szenen, die Jan Plagge nach dem Abpfiff am meisten beschäftigten. „Wenn wir in Führung gehen, dann geht das hier anders aus“, war der SG-Trainer felsenfest überzeugt. So verloren die Telgter beim starken Aufsteiger mit 1:3 (0:0). Nach der dritten Niederlage in dieser Saison müssen sie sich ans Tabellenmittelfeld orientieren.

„Wir wollten tief stehen und schnell umschalten. Das hat in der ersten Halbzeit gut geklappt“, sagte Plagge. Die ganz dicken Möglichkeiten hatte Kamen zunächst nicht. Rund fünf Minuten vor der Pause trat Martin Röös nach einem Foul an Josef Maffenbeier zum Strafstoß an, scheiterte aber am VfL-Torhüter. Kurz darauf hätte Niclas Tewes bei einem Konter auf- und davonziehen können, brach den Angriff aber ab. Diese beiden Situationen wird Plagge am Sonntagabend vermutlich mit in den Schlaf genommen haben.

Denn unmittelbar nach Wiederanpfiff traf Kamen nach einem Foul von Admir Krasniqi per Elfer zum 1:0. Innerhalb von drei Minuten erhöhten die Hausherren auf 3:0 (65./68.). „Das darf uns so nicht passieren, dann hat es aber Klick gemacht. Wir haben guten Fußball gespielt und hatten noch Chancen“, so Plagge. Fahri Malaj traf die Latte, ehe Maffenbeier einen Elfmeter zum 1:3 versenkte (85.). „Auch wenn wir noch weitere Chancen hatten, kam das Tor zu spät“, ärgerte sich der SG-Coach.

SG: Kersten – Hagedorn, Dombrowsky, Hitchcock (79. Schwienheer), Ad. Krasniqi (68. Kleinherne) – Röös, Lubeseder, Tewes (79. Bemben), Droste – Jashari (66. Malaj), Maffenbeier. Tore: 0:1 Demir (47./Foulelfmeter), 0:2 Demir (65.), 0:3 Kara (68.), 1:3 Maffenbeier (85./Handelfmeter). Bes. Vorkommnis: Röös (SG) verschießt Foulelfmeter (40.).