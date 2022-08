SG Telgte will famosen Trend in Hoetmar fortsetzen

Nach dem famosen Einstieg in die Bezirksliga-Saison 2022/23 mit Erfolgen gegen den VfL Wolbeck (3:1) und TuS Freckenhorst (2:0) gastieren die Fußballer der SG Telgte am heutigen Donnerstag um 19 Uhr zum Pokalduell der zweiten Runde beim SC Hoetmar.

Der B-Ligist ist ebenfalls mit zwei Siegen (2:0 bei BW Beelen II und 2:1 in Alverskirchen) in die neue Spielzeit gestartet. In der ersten Runde warfen die Gelb-Schwarzen den Jugoslawischen Klub Mladost mit 4:1 aus dem Rennen, während die Emsstädter mit 3:2 in Mauritz erfolgreich blieben.

„Der Stellenwert des Pokals ist nicht so hoch. Wir wollen uns auf die Meisterschaft konzentrieren, aber es ist eine Möglichkeit etwas auszuprobieren und sich zu zeigen“, sagt Jan Plagge.

Der 26-jährige coacht nach dem überraschenden Abgang von Übungsleiter Mario Zohlen die Emsstädter gemeinsam mit seinem Vater Frank. Thomas Hitchcock (Urlaub) und Max Kretzer (Verletzung im Training am Dienstag) stehen der favorisierten SG nicht zur Verfügung. Alle übrigen Teammitglieder sind einsetzbar.

Die bislang letzten Vergleiche der beiden Clubs resultieren aus dem Telgter Aufstiegsjahr 2017/18 und wurden von der SG-Elf mit 3:0 und 2:0 gewonnen.