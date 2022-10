SG Telgte will gegen SV Drensteinfurt Aufholjagd starten

SG Telgte gegen SV Drensteinfurt, das ist kein klassisches Derby. In dieser Staffel der Fußball-Bezirksliga mit den vielen Clubs aus dem Kreis Soest und dem Raum Hamm gilt das Spiel am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) aber zumindest als Nachbarschaftsduell. Und in diesem will die SG damit starten, das vordere Tabellenfeld von hinten aufzurollen.

„Wir wollen jetzt mal wieder einen Sieg einfahren“, sagt Jan Plagge aus dem SG-Trainerteam nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Telgte steht auf Rang acht, sieben Punkte vor einem Abstiegsplatz. Geht der Blick also auch nach unten? „Nein, eher nach oben“, sagt Plagge. „Wir wollen in den nächsten Wochen fleißig Punkte sammeln und den Anschluss halten.“

Drensteinfurt steht mit erst einem Sieg ganz unten drin. Zuletzt verlor der Vorletzte mit 4:7 gegen den VfL Kamen. Vier Tore gegen den Tabellenzweiten machen Eindruck bei Plagge. Die SG habe sich in der letzten Saison, trotz der zwei Siege, in beiden Spielen gegen Drensteinfurt schwergetan. Beim 3:2 traf Niclas Tewes in der Nachspielzeit mit einer verunglückten Flanke. Mit einer Rumpf-Elf siegte Telgte in der Rückrunde mit 1:0.

Aus privaten Gründen fehlen der SG Thomas Hitchcock, Nikolas Bemben und Kevin Kersten. Dafür ist Tewes wieder gesund. Für Kersten steht Sebastian Neukötter oder Nils Hülsmann im Kasten.