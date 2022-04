SG Telgte will jetzt Zweiter werden – Heimspiel gegen RW Westönnen

Ach ja, den Josef Maffenbeier gibt’s auch noch. Der Torgarant war in den vergangenen Wochen etwas aus dem Blickfeld geraten. Während er ausgefallen ist, traf sein Sturmpartner Fahri Malaj im Akkord. Am Donnerstagabend brachte sich der Mann, bald 39, wieder in Erinnerung. Mit seinem Freistoßtor in der Nachspielzeit zum 1:1 – etwas glücklich, weil der Ball abgefälscht wurde – sicherte Maffenbeier der SG Telgte einen Punkt im Nachholspiel gegen den TuS Freckenhorst.

„Wir spielen mittlerweile mit einer so stark besetzten Truppe wie Freckenhorst auf Augenhöhe. Das ist eine schöne Sache“, sagt Trainer Frank Busch. „Wir wollen dranbleiben. Unser Ziel ist es jetzt, Zweiter zu werden.“ Die SG steht derzeit auf Rang zwei, punktgleich mit dem TuS, der aber noch ein Spiel im Rückstand ist. „Auch Platz drei wäre fantastisch, aber wenn Freckenhorst mal schwächelt, wollen wir da sein“, betont Busch.

„ »Das wird genau so schwer wie gegen Freckenhorst.« “ Frank Busch

Das heißt auch: Am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellen-Achten RW Westönnen zählt nur ein Sieg. Dafür müssen sich die Telgter aber anders anstellen als beim glücklichen 0:0 in der Hinrunde im Werler Ortsteil. „Da hat uns nur einer im Spiel gehalten: Sebastian Neukötter“, lobt Busch den Torwart, der seinerzeit eingewechselt wurde. „Ohne ihn hätten wir verloren, und das auch verdient“, sagt der SG-Coach. „Wir haben großen Respekt vor der Truppe. Das wird genau so schwer wie gegen Freckenhorst.“

Die Stammbelegschaft wird aber kleiner. Jan Plagge ist privat verhindert, Niclas Tewes hat einen geschwollenen Fuß und Arbnor Jashari schafft es wohl erst zur zweiten Halbzeit. Daher kehrt Lars Schwienheer zurück, zudem rücken zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft hoch. Der B-Kreisligist hat an diesem Wochenende frei.