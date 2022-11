SG Telgte will nun fleißig punkten

Die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte gastieren am Sonntag bei Bezirksliga-Schlusslicht SV Neubeckum. Mehrere Spieler können nicht dabei sein.

Jan Plagge kann am Sonntag nicht als Spieler dabei sein.

Die Fußballer der SG Telgte gehen am Sonntag um 14.30 Uhr favorisiert ins Bezirksliga-Duell beim SV Neubeckum, der Torjäger Davin Wöstmann abgegeben hat und nach zehn Niederlagen, einem Sieg und einem Remis am Ende der Tabelle liegt.

„Wir wollen die nächste Pflichtaufgabe lösen“, sagt Spielertrainer Jan Plagge, der aufgrund von Knöchelproblemen weiterhin pausieren muss. Gleiches gilt für Marc Droste mit seiner Innenbanddehnung im Knie. Max Kretzer und Konstantin Schoof sind langzeitverletzt. Auch Tom Dombrowsky (Studium in Bayreuth), Niclas Samel (studiert in Köln) und Felix Depner (Auslandsreise nach Neuseeland) stehen nicht zur Verfügung.

Vier Begegnungen liegen vor der Winterpause für die Emsstädter noch an. Die Gegner Neubeckum, Wiescherhöfen und Hultrop stehen aktuell auf Abstiegsplätzen, der VfL Wolbeck ist gehobenes Mittelmaß. Also will die SG bis Anfang Dezember fleißig punkten.