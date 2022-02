SG Telgte-Wolbeck behält gegen SVD Dortmund die Nerven

Das war eine dicke Überraschung: Zur Halbzeit führten die Telgte-Wolbeck Baskets gegen den SVD 49 Dortmund mit 42:24. Am Ende wurde es doch noch einmal eng. Die Gastgeber behielten aber die Nerven.

Wieder so eine enge Angelegenheit: Mit 69:65 (42:24) bejubelten die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck Baskets in der 2. Regionalliga einen unerwarteten Erfolg gegen den SVD 49 Dortmund. Dass es am Samstagabend noch mal richtig spannend wurde, hatten sich die Hausherren selbst zuzuschreiben.

Denn mit einer starken ersten Halbzeit hatten sie die Gäste vor eine Aufgabe gestellt, die scheinbar nur schwer zu lösen war. „Wir wollten das Spiel der Dortmunder langsamer machen und selbst schnell nach vorne spielen“, erklärte SG-Coach Marc Schwanemeier seinen Plan. Der ging nahezu perfekt auf. Lediglich beim 6:7 gönnten die Baskets den Gästen eine Führung, von da an ging es nur in eine Richtung.

„ »Die Jungs haben das gespielt, was ich wollte.« “ Marc Schwanemeier

Nach dem ersten Viertel lagen die Telgter schon mit 28:13 vorne, zur Halbzeitpause stand es 42:24. „Das war richtig stark, die Jungs haben das gespielt, was ich wollte“, lobte Schwanemeier. Was er mit Beginn des zweiten Durchgangs ansehen musste, gefiel ihm weniger. Zwar erhöhte seine Mannschaft kurzzeitig auf 44:24, dann aber spielten die Gäste groß auf und zeigten, weshalb der SG-Trainer sie im Vorfeld als Favorit eingestuft hatte. Punkt um Punkt kamen sie näher, mit einem 14:0-Lauf hatten sie den Abstand auf 47:41 verkürzt. Die Telgter Baskets fanden keine Antworten, agierten zu hektisch und machten zu viele Fehler. „Da haben sich Nachlässigkeiten eingeschlichen“, kritisierte Schwanemeier und sah sein Team in Nöten. Dortmund war beim 50:46 zwischenzeitlich auf vier Punkte dran.

Spannung beim 66:65

Erst mit Beginn des letzten Viertels legte sich die Hektik zumindest etwas. Die Telgter vergrößerten den Vorsprung wieder auf neun Punkte. Die Dortmunder aber witterten ihre Chance, kurz vor Schluss war es beim 66:65 wieder ein Krimi. Bei dem die Hausherren aber die Nerven behielten und durch verwandelte Freiwürfe von Kai Patte und Felix Blome in den letzten Sekunden einen sicheren Abstand herstellten. „Das war wieder eine starke Teamleistung“, lobte Schwanemeier. Das Kaltgetränk direkt nach dem Spiel hatten sich seine Jungs verdient.

Telgte-Wolbeck: Burrichter, Schmidt (9), Sierra (7), F. Blome (2), Patte (11), König, Anssari (10), Krapp (19), Buckermann (2), Diaby, C. Krone (3), A. Krone (5).