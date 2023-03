SG Telgte-Wolbeck chancenlos im Soester Dreier-Hagel

Gegen einen Gegner in dieser Form war für die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck kein Kraut gewachsen. Der BC Soest spielte sich in einen Rausch und ließ einen wahren Dreier-Hagel über die Gastgeber niedergehen.

Was für eine Gala-Vorstellung der Gäste aus Soest: 20 Dreier versenkten die Basketballer des Tabellensiebten am Samstag im Korb der SG Telgte-Wolbeck. Schon nach 35 Minuten hatten sie die 100-Punkte-Grenze überschritten. Am Ende siegten sie in der Emsstadt überzeugend mit 107:75 (52:32).

„Alle Soester hatten einen Sahnetag und eine unheimlich hohe Trefferquote. Von uns war das enttäuschend“, fasste Coach Marc Schwanemeier seine Eindrücke zusammen. „Von vornherein hatten wir keine Spannung in der Defense und haben nicht konsequent verteidigt. Wir sind vom Kopf her nicht da gewesen und waren jedes Mal einen Schritt zu langsam.“

Von Beginn lief die Begegnung in eine für die heimische SG unfreundliche Richtung. 11:19 (6.) lag sie nach den ersten Angriffen zurück, ihre Trefferquote ließ schon in dieser Phase zu wünschen übrig. So war es kein Wunder, dass der ehemalige Titelanwärter aus Soest nach dem ersten Viertel mit 32:18 die Nase vorne hatte.

Und er blieb Herr im fremden Haus, teilweise konnten die mitgereisten Gäste-Fans auf der Tribüne kaum glauben, was ihre Jungs dort unten auf dem Spielfeld zelebrierten. Über 38:24 und 44:28 (17.) erspielten sie sich einen 20-Punkte-Vorsprung zur Pause.

Wer gehofft hatte, die Gastgeber würden nach dem Seitenwechsel eine Aufholjagd starten, wurde enttäuscht. Gegen den Dreier-Hagel der Soester hatten sie keine Chance. Zudem ließen sie teilweise einfache Korbleger aus und unter dem eigenen Korb fehlte der dauerhafte Wille, sich mit Macht gegen die deutliche Niederlage zu stemmen. Es wollte nichts laufen an diesem ungemütlichen Abend in der Zweifachhalle.

Erst in der Schlussphase ließ der BC Soest die Zügel ein wenig schleifen, sodass Telgte-Wolbeck den zwischenzeitlichen 60:95-Rückstand (34.) noch minimal verringern konnte.

SG: Krapp (14), König (13), Oguama (12), Woltering (10), A. Krone (9), F. Blome (4), Petrov (4), Patte (4), Anssari (2), Burrichter.