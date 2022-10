SG Telgte-Wolbeck erfüllt ihre Pflicht gegen Adler Frintrop mit Bravour

Fair war das nicht: Auf der Ersatzbank der Telgte-Wolbeck Baskets saßen am Samstagabend sieben Spieler. Ein paar Meter weiter, bei der DJK Adler Frintrop, hockten nur zwei, darunter auch noch der Coach. Aber was konnten die Gastgeber dafür, dass der Gegner in schmaler Besetzung angereist war? Die Spielgemeinschaft nutzte ihre nummerische und damit auch konditionelle Überlegenheit voll aus, knackte sogar die 100-Punkte-Marke. Der Zweitregionalligist feierte mit dem 104:49 (51:35) in drittem Anlauf den ersten Sieg in dieser Saison.

Vorentscheidung im dritten Viertel

Bis zum 13:13 hielten die Gäste aus Essen mit, ehe sie von Telgte-Wolbeck überrannt wurden. Die Baskets gingen in der Telgter Zweifachhalle im ersten Viertel mit 28:23 in Führung, dann erhöhten sie auf 36:23 (14. Minute). Mit dem 60:35-Vorsprung Mitte des dritten Viertels hatten sie den Adlern schon die Flügel gestützt. „Das war die Vorentscheidung“, sagte SG-Coach Marc Schwanemeier. „Wir haben in den ersten Minuten des dritten Viertels gezeigt, dass der Gegner gar nicht mehr ins Spiel kommen sollte.“

Alle SG-Spieler punkten

Frintrop erzielte fast die Hälfte seiner Körbe im ersten Viertel, und dann auch noch fast ausschließlich durch zwei Spieler. „Am Anfang haben wir uns zu sehr auf die Offense fokussiert, da haben sie uns zu einfache Dinger reingelegt“, so Schwanemeier. „Danach wurde es besser. Wir haben sehr hohes Tempo gespielt und waren klar überlegen.“ Was den Trainer besonders freute: Alle SG-Spieler haben gepunktet.

Mitentscheidend war der deutlich größere Kader. „Ja, Frintrop fehlte einige Spieler. Unser Sieg war unter diesen Umständen ein Muss“, sagte Schwanemeier.

Telgte-Wolbeck: Krapp (18), Oguama (15), F. Blome (11), Si. König (11), Petrov (10), Sieg (10), Woltering (8), Anssari (6), Sierra (5), Patte (5), Blömer (3), Burrichter (2).