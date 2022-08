SG Telgte-Wolbeck erwartet Ligakonkurrent Iserlohn Kangaroos

Genau vier Wochen vor dem Saisonauftakt in der 2. Regionalliga sind die Telgte-Wolbeck Baskets im WBV-Pokal gefordert. Und dann auch noch gegen einen Ligakonkurrenten: Die Spielgemeinschaft erwartet am Samstag (19.30 Uhr) in der Telgter Zweifachhalle die Iserlohn Kangaroos.

Gegen das Farmteam des Zweitligisten aus dem Sauerland haben die Baskets in der Vorsaison in der Liga auswärts klar verloren und zu Hause gewonnen. „Ich gehe davon aus, dass Iserlohn in voller Besetzung plus die sechs jungen Pro-B-Spieler kommt“, sagt SG-Coach Marc Schwanemeier. „Dann würde es ein schweres Spiel werden. Vielleicht haben wir einen kleinen Heimvorteil.“

Telgte-Wolbeck muss im ersten Pflichtspiel ohne Rafael Sierra und Hristo Petrov (beide im Urlaub) auskommen. Ob Kai Patte rechtzeitig aus den Ferien zurückkehrt, entscheidet sich kurzfristig.

Davon abgesehen betont Schwanemeier: „Wir wollen gerne eine Runde weiterkommen und dann vielleicht auf einen Erstregionalligisten treffen.“ Runde zwei im WBV-Pokal wird neu ausgelost.