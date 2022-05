SG Telgte-Wolbeck erzielt gegen Recklinghausen noch einmal 95 Punkte

Auf einen laschen Ausklang der Saison hatten offenbar beide Mannschaften keine Lust. In kurzweiligen 40 Minuten gewannen die Telgte-Wolbeck Baskets mit 95:77 gegen Citybasket Recklinghausen II.

Erfolgreicher Schlussspurt: Mit zwei Siegen haben sich die Telgte-Wolbeck Baskets aus der Saison 2021/22 verabschiedet. Mit dem deutlichen 95:77 (52:34) am Samstagabend in der Telgter Zweifachhalle gegen Citybasket Recklinghausen II hat die Spielgemeinschaft den achten Tabellenplatz in der 2. Regionalliga gesichert.

„Das war auch unser Ziel“, freute sich Coach Marc Schwanemeier und lobte: „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften.“ Auf einen laschen Ausklang hatten die Teams offenbar keine Lust. Obwohl nur mit sieben Spielern angereist, mischten auch die Gäste munter mit.

Mit Applaus vom Feld

Rückkehrer Daniel Woltering zeigte bei den Gastgebern eine starke Vorstellung. Der Center war mit 17 Punkten neben Felix Blome der erfolgreichste Schütze der SG. Große Spielanteile bekam Mardin Ahmedin in seinem letzten Match. Zwei Minuten vor Schluss verließ der Flügelspieler unter großem Applaus das Feld. Ahmedin hört auf und wird Trainer der zweiten SG-Mannschaft, die gerade in die Oberliga aufgestiegen ist.

„Wir haben in der ersten Halbzeit dominiert, die zweite war ausgeglichen“, fasste Schwanemeier die kurzweiligen 40 Minuten zusammen. Sein Team ging mit 7:3 in Führung und lag nach dem ersten Viertel mit 20:17 vorne. Im zweiten Viertel drehten die Baskets auf, zogen über 32:20 nach 13 Minuten auf 52:34 zur Halbzeitpause davon. Der dritte Abschnitt verlief auf Augenhöhe, ehe sich Telgte-Wolbeck zu Beginn des letzten Viertels mit einem 9:0-Sprint auf 83:57 absetzte. „Das war die Vorentscheidung“, sagte Schwanemeier.

Nach dem Spiel saßen die Baskets noch ein Weilchen an der Halle zusammen. In dieser Woche wird noch einmal trainiert, eventuell zusammen mit der zweiten Mannschaft. Dann macht die SG Telgte-Wolbeck einen Monat Pause.

Telgte-Wolbeck: F. Blome (17), Woltering (17), Krapp (14), Sim. König (13), Anssari (9), Schmidt (9), Ahmedin (6), Patte (6), Buckermann (4), Diaby.