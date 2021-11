SG Telgte-Wolbeck fährt nach Dortmund zu einem der Favoriten

Am zweiten Spieltag gastiert die SG Telgte-Wolbeck beim SVD 49 Dortmund. Auch wenn das Team zum Saisonstart verloren hat, gehört es für SG-Coach Marc Schwanemeier zu den großen Favoriten in dieser Klasse.

Wie stark ist der SVD 49 Dortmund in dieser Saison? Schwer zu sagen nach dem ersten Spieltag in der 2. Basketball-Regionalliga. Überraschend deutlich verlor das Team aus Dortmund-Derne beim UBC Münster II. Was aber nicht viel heißen muss, denn die Mannschaft ist noch nicht in voller Besetzung in die Saison gestartet.

„Drei Leute haben gefehlt: ein Amerikaner, ein ehemaliger Pro-B-Spieler und ein sehr großer Center aus Mazedonien“, listet Marc Schwanemeier auf. Der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets befürchtet, dass mindestens einer aus diesem hochkarätigen Trio am Samstagabend gegen seine Truppe aufläuft. Schwanemeier bleibt bei seine Meinung: Dortmund spielt oben mit und gehört zu den Favoriten.

„Die Qualität ist da, vielleicht fehlt noch etwas die Geschlossenheit“, sagt der Trainer der Spielgemeinschaft. „Wir haben da nichts zu verlieren, vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung. Wir brauchen eine geschlossene Teamleistung.“ Und die Baskets dürfen nicht so viele leichte Fehler machen wie bei der Auftaktniederlage gegen den TVO Biggesee. Im Training hat sich Rafael Sierra eine Bänderverletzung im Fuß zugezogen und fällt wohl einige Wochen aus. Dafür kehrt Mardin Ahmedin ins Team zurück.