SG Telgte-Wolbeck feiert in Iserlohn den vierten Sieg in Folge

Eine Serie ist gerissen, eine andere hat gehalten. Der TuS Iserlohn Kangaroos kassierte am Freitagabend im fünften Heimspiel dieser Saison die erste Niederlage. Die Telgte-Wolbeck Baskets feierten bei der Reserve des Pro-B-Teams aus dem Sauerland mit 90:88 (52:47) den vierten Sieg in Folge. Verständlich, wenn Marc Schwanemeier, der Coach der Spielgemeinschaft, klagt: „Jetzt ist leider erst mal Pause in der Meisterschaft.“

Mitte Januar geht es weiter, so lange stehen die Baskets auf dem fünften Tabellenplatz – allerdings nur vier Punkte vor den Abstiegsrängen. „Die 2. Regionalliga ist nach wie vor sehr ausgeglichen“, sagt Schwanemeier.

Hohes Tempo

Das war auch die spannende Partie in Iserlohn. „Der Gegner hatte fünf Spieler aus der Pro B dabei, und er hatte Größenvorteile“, so der Gäste-Trainer. „Wir haben es gegen den starken Center und die kräftigen Werfer aber gut gemacht. Wir haben mit unheimlich hohem Tempo gespielt.“

Erst aber lagen die Baskets mit 10:14 und zur ersten Viertel-Pause mit 24:25 in Rückstand. Sie wendeten das Blatt zu einem 37:31-Vorsprung. Iserlohn kam wieder auf einen Punkt heran, zur Halbzeit führte Telgte-Wolbeck mit 52:47.

Zwei wichtige Dreier

Im dritten Viertel erzielten die Gäste 28 Punkte. Sie mussten die Iserlohner erst vorbeiziehen lassen (53:54), ehe Center Florian Sieg mit einem Dreier eine starke Phase einläutete. Die Baskets gingen mit einer 80:66-Führung ins letzte Viertel. Abschlusspech, falsche Entscheidungen und Ballverluste waren ausschlaggeben, dass Iserlohn auf 78:80 verkürzte. Beim Stand von 85:85 sorgte David Blömer mit einem Dreier für den entscheidenden Befreiungsschlag.

Rafael Sierra fehlte im letzten Meisterschaftsmatch 2022. Der Aufbauspieler wechselt in die zweite SG-Mannschaft – „aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen“, so Schwanemeier.

SG Telgte-Wolbeck: Patte (17), Sieg (16), Sim. König (14), Krapp (13), F. Blome (8), Anssari (8), Blömer (7), Dohmen (5), Ch. Krone (2).

Im Achtelfinale des WBV-Pokals erwartet die SG Telgte-Wolbeck am morgigen Dienstag um 20 Uhr in Telgte den Ligakonkurrenten BG Dorsten.