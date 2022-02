SG Telgte-Wolbeck feiert in Recklinghausen den höchsten Sieg

Nach dem deutlichen Erfolg bei Citybasket Recklinghausen II beenden die Telgte-Wolbeck Baskets die Hinserie auf dem achten Platz. Die Spielgemeinschaft holte den vierten und höchsten Sieg in dieser Saison mit einer tadellosen Defensivleistung.

Sören Krapp steuerte 14 Punkte zum deutlichen und ungefährdeten Erfolg der Telgte-Wolbeck Baskets in Recklinghausen bei.

Kaum Corona-Erkrankungen, keine Spielabsagen, eine bislang reibungslose Saison: Dass das auch in diesen verrückten Zeiten möglich ist, zeigt sich in der 2. Regionalliga der Basketballer. Ganz regulär, ohne Einschnitte endete am vergangenen Wochenende die Hinrunde. „In unserer Liga läuft es wirklich sehr gut – im Gegensatz zu anderen Ligen“, weiß Marc Schwanemeier das Glück zu schätzen.

Auch aus rein sportlichen Gesichtspunkten gibt es gerade nicht viel zu meckern für den Coach der Telgte-Wolbeck Baskets. Sein Team feierte am Samstag in Recklinghausen den zweiten Sieg in Folge, diesmal auch einen überzeugenden. Die Spielgemeinschaft steht zur Saison-Halbzeit auf dem achten Platz von zwölf Vereinen – fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

„ »Jeder hat für jeden gekämpft und alle haben auch gepunktet.« “ Marc Schwanemeier

Auf dem steht jetzt Citybasket Recklinghausen II nach der klaren 50:78 (30:39)-Niederlage gegen Telgte-Wolbeck. Für die Gäste war es der höchste von den bisher vier Siegen in dieser Saison, Nur in einem Viertel war Recklinghausen besser, ansonsten dominierten die Baskets. „Das war eine starke Teamleistung, vor allem in der Defense“, lobte Schwanemeier. „Jeder hat für jeden gekämpft und alle haben auch gepunktet. Das war eine gute Antwort auf das schlechte Spiel letzte Woche.“ Da hatte seine Mannschaft den noch sieglosen Tabellenletzten TSVE Bielefeld nur mit viel Mühe geschlagen.

Die Anfangsphase der Partie in Recklinghausen verlief ausgeglichen. Nach vier Minuten führte Telgte-Wolbeck mit 6:5, dann drehte die SG auf. Mit überzeugender Verteidigungsarbeit warf sie sich über 17:5 zur 24:12-Führung nach den ersten zehn Minuten. Dann folgte die schlechteste Phase der Gäste, die den Gegner auf 26:21 herankommen lassen mussten. Schwanemeier nahm eine Auszeit, seine Truppe fing sich wieder und lag zur Halbzeit mit 39:30 vorne.

Simon König macht Alarm

Recklinghausen kam zu Beginn des dritten Viertels auf 37:43 heran, es war aber das letzte Aufbäumen. Die Baskets zogen mit einem 22:7-Punkte-Lauf auf 65:44 davon. „Das war eine Vorentscheidung“, so der SG-Trainer. „Wir haben das Tempo hochgehalten und viel Druck in der Defense gemacht.“ Und Simon König machte Alarm. Er warf allein in diesem Viertel zwölf Punkte. Im letzten Abschnitt ließ Telgte-Wolbeck zwar in der Offense nach, gestattete dem Gastgeber aber auch nur noch sechs Punkte.

SG Telgte-Wolbeck: König (17), D. Blome (15), Krapp (14), F. Blome (6), Schmidt (6), Patte (6), Anssari (4), Weichsler (4), Sierra (2), Burrichter (2), Ahmedin (2).