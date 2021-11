SG Telgte-Wolbeck freut sich aufs Derby beim UBC Münster II

Man kennt sich, man schätzt sich, aber man wird sich an diesem Wochenende nichts schenken: Im Derby der 2. Regionalliga treten die Telgte-Wolbeck Baskets am Samstag (16 Uhr) im Pascal-Gymnasium beim UBC Münster II an. Spieler beider Mannschaften sind miteinander befreundet. „Das wird eine ganz besondere Atmosphäre. Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt Marc Schwanemeier, der Trainer der Spielgemeinschaft.

Die Baskets, die ihre ersten beiden Matches verloren haben, gehen als Außenseiter unter die Körbe. Die UBC-Reserve hat zweimal gewonnen, das Team ist mit ehemaligen Pro-B-Spielern top besetzt. „Die haben einige Leute, die sicher Dreier schießen können. Da müssen wir aufpassen“, sagt Schwanemeier. „Und wir müssen unsere Stärken ausspielen. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung, ist ja schließlich ein Derby.“

Weiterhin fehlt Ex-UBC-Spieler Daniel Woltering. Auch Shayan Anssari fällt wohl noch aus. Lukas Buckermann ist wieder ins Training eingestiegen.