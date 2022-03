SG Telgte-Wolbeck gewinnt Kampfspiel gegen Paderborn

Cheftrainer Marc Schwanemeier musste noch seine Quarantäne absitzen, also übernahm am Samstag mit Mardin Ahmedin einer der dienstältesten Spieler der Telgte-Wolbeck Baskets das Coaching. Weil er die ganze Woche nicht trainieren konnte, konzentrierte er sich voll auf seine Rolle auf der Bank des Zweitregionalligisten.

Der Interimscoach erlebte einen nervenaufreibenden Abend: „Mein Puls war sehr hoch.“ Die Anspannung löste sich am Ende in Jubel. Mit dem 85:79 (34:33) gegen den Tabellenfünften Paderborn Baskets II feierte die Spielgemeinschaft einen ebenso überraschenden wie wichtigen Sieg. Sieben Punkte beträgt der Abstand jetzt zu den Abstiegsplätzen.

„ »Als Trainer habe ich eine hundertprozentige Erfolgsquote.« “ Mardin Ahmedin

„Als Trainer habe ich eine hundertprozentige Erfolgsquote“, lachte Ahmedin. Und legte launisch nach: „In Wolbeck sind wir jetzt seit mehr als fünf Jahren ungeschlagen.“ Zur Einordnung: Telgte-Wolbeck spielte zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren wieder in der Dreifachhalle in Münsters Stadtteil.

Die blendende Stimmung des Aushilfstrainers ist verständlich. Schließlich gewannen die heimischen Baskets ein sehr umkämpftes, bis zum Schluss spannendes Match. Das sind die Siege, die besonders viel Spaß machen. „Es war kein schönes, aber ein sehr hartes und sehr emotionales Spiel, das wir über den Kampf und Willen für uns entschieden haben“, bilanzierte Ahmedin. „Wir hatten nur drei Dreier und Paderborn elf. Dass wir es dann trotzdem noch geschafft haben, ist erstaunlich.“

Zwei Paderborner erzielen 58 Punkte

Die Gäste aus Ostwestfalen waren nur in Mini-Besetzung mit sechs Spielern angereist, von denen zwei her­ausragten. Der junge Aufbau und der Center kamen zusammen allein auf 58 der 79 Paderborner Punkte. Das Scoring bei den Gastgebern war besser verteilt. „Unsere Starting Five hat 50 Punkte erzielt und die Bank 35“, rechnete Ahmedin vor.

Die SG verteidigte die kompletten 40 Minuten in Manndeckung. Mit einer starken Defense ging das Team mit 15:5 in Führung, es blieb aber eng. Mit 34:33 lag Telgte-Wolbeck zur Halbzeit vorne und mit 55:54 nach dem dritten Viertel. In den letzten zehn Minuten machten die Hausherren dann alles klar – am Ende mit zwei Ballgewinnen. „Unsere Defense war entscheidend“, lobte Ahmedin.

Auch so erleichtert wie der Ersatzcoach, nur etwas wehmütiger dürfte sich Beat Weichsler gefühlt haben. Er zieht nach Berlin und machte sein letztes Spiel für die SG Telgte-Wolbeck. Es hätte ein deutlich unspektakulärer Abschied sein können.

Telgte-Wolbeck: Simon König (21), Schmidt (12), Weichsler (12), Patte (11), Sierra (8), Burrichter (6), A. Krone (6), Krapp (5), Anssari (2), Buckermann (2), Diaby.