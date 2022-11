SG Telgte-Wolbeck II erzielt 50 Punkte in der zweiten Halbzeit

Vor der ersten Mannschaft hat am Samstag auch die Zweite der Telgte-Wolbeck Baskets das erste Heimspiel in dieser Saison in Wolbeck gewonnen. Dass die beiden Teams jetzt gar nicht mehr in Telgte auflaufen, ist aber ausgeschlossen. Partien im Münsteraner Stadtteil werden weiterhin die Ausnahme bleiben für die Spielgemeinschaft.

Für die Reserve läuft es in der Oberliga sowieso sehr gut – egal, wo sie spielt. Mit dem 84:72 (34:36) gegen den Marler BC feierte der Aufsteiger den vierten Sieg im siebten Match und steht jetzt auf Platz vier. „Das sieht gut aus“, meinte Coach Mardin Ahmedin mit Blick auf die Tabelle.

Sein Team startete gegen Marl mit einem 22:2-Lauf. Dass der Gast sich ins Spiel kämpfte und zur Halbzeit mit 36:34 vorne lag, hat Ahmedin nicht überrascht: „Das ist eine Top-Mannschaft.“ Mit schnellem Spiel erzielten die Baskets im dritten und vierten Viertel insgesamt 50 Punkte. „Das war eine super Teamleistung – die bisher beste in dieser Saison“, lobte der SG-Trainer.

Telgte-Wolbeck II: A. Krone (22), Thewes (17), Menke (11), Holz (10), Dohmen (7), Adel (7), Seb. König (6), Wichmann (2), Peters (2), Diaby, Ch. Krone.