SG Telgte-Wolbeck II hat „extrem Bock“ auf Spitzenreiter BC Leopoldshöhe

„Wir haben extrem Bock auf das Spiel“, sagt Mardin Ahmedin und zieht das „extrem“ ganz extrem in die Länge. „Wir fahren mit breiter Brust zum BC Leopoldshöhe“, betont der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets II. Eine Vergnügungstour nach Ostwestfalen-Lippe dürfte es am Samstag (Spielbeginn um 20 Uhr) aber nicht werden. Der Oberliga-Tabellenführer hat alle zwölf Spiele gewonnen, das 79:71 in der Hinrunde in Telgte war noch das knappste Ergebnis. Die Spielgemeinschaft ist Vierter, hat 2023 beide Partien für sich entschieden und einen vollen Kader. Rafael Sierra hat seine Sperre verbüßt, Lukas Buckermann und Ole Thewes haben sich zurückgemeldet. „Wir dürfen defensiv nicht viele Fehler machen“, weiß Ahmedin.