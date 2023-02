SG Telgte-Wolbeck II fährt mit großem Respekt nach Ibbenbüren

Die zweite Mannschaft der SG Telgte-Wolbeck Baskets tritt am Samstag schon um 14.15 Uhr beim TV Ibbenbüren II an. Die Gastgeber stehen mit nur zwei Siegen auf dem vorletzten Platz in der Oberliga. Trotzdem ist der Respekt groß bei Mardin Ahmedin, dem Coach der Spielgemeinschaft. „Die Ibbenbürener haben die letzten drei Spiele nur knapp verloren gegen Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld“, sagt er über die Reserve des Erstregionalligisten. „Sie sind relativ heimstark und haben eine sehr erfahrene Mannschaft, die auf den großen Positionen gut besetzt ist.“ Für Ahmedin heißt das: „Wir müssen besonders die Innenspieler als Team gut verteidigen, wie wir das im Hinspiel gut gemacht haben.“ Da feierte Telgte-Wolbeck als Aufsteiger mit 65:60 den ersten Sieg in der neuen Klasse. Die Gäste reisen voraussichtlich mit komplettem Kader an.